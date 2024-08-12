Ученые выяснили, с чем связаны частые хрипы у детей

Почти у четверти детей с повторяющимися приступами свистящего дыхания есть скрытые легочные инфекции. Это выяснили ученые из Университета Вирджинии.
Эксперты обследовали более 800 детей и подростков с тяжелыми приступами свистящего дыхания. Оказалось, что у 22% были невыявленные легочные инфекции без типичных симптомов простуды.
Примечательно, что они не реагировали на кортикостероиды, которые часто назначают при свистящем дыхании. Кроме того, высокие дозы стероидов повышали риск хронического воспаления легких у пациентов, а также вызывали побочные эффекты (раздражительность, снижение плотности костей и подавление роста).
«Хотя стероиды могут помочь некоторым детям, у большинства участников исследования не было признаков воспаления, поддающегося лечению стероидами», — сказал пульмонолог Джеральд Тиг, руководитель исследовательской группы.
Вместе с тем от скрытых легочных инфекций можно избавиться с помощью противовирусных препаратов, отмечают ученые.
Таким образом, исследователи предлагают альтернативу стандартному лечению и подчеркивают важность правильного диагностирования причин свистящего дыхания у детей.
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Айгуль Сабитова