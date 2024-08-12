Ученые выяснили, с чем связаны частые хрипы у детей

Примечательно, что они не реагировали на кортикостероиды, которые часто назначают при свистящем дыхании. Кроме того, высокие дозы стероидов повышали риск хронического воспаления легких у пациентов, а также вызывали побочные эффекты (раздражительность, снижение плотности костей и подавление роста).