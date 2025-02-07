Ученые выяснили, провоцирует ли мобильная связь развитие рака

Они представили вторую часть систематического обзора исследований о связи мобильных телефонов и риска развития онкологических заболеваний. Ученые анализировали не только то, как гаджеты влияют на здоровье, но и какую роль играет проживание рядом с ретрансляторами, а также профессиональный контакт с радиочастотами. Результаты опубликованы в журнале Environment International.
Ученые проанализировали 26 научных публикаций, опубликованных с 1988 по 2019 год. Исследование охватило участников из 10 стран мира. Ученые изучали, как телефоны влияют на риски лейкозов, рака щитовидной железы, рака глотки и других заболеваний. Исследователи не нашли доказательств канцерогенности (то есть свойства повышать вероятность риска злокачественных опухолей) мобильной связи. По данным специалистов, сейчас нет оснований полагать, что мобильная связь провоцирует рак.
«Длительное (более 10 лет) использование мобильных телефонов также не было связано с риском лейкемии, неходжкинской лимфомы или рака щитовидной железы», — уточнили эксперты.
Первая часть обзора ранее показала, что она не связана с возникновением таких видов рака, как опухоль мозга, гипофиза, слюнных желез и слухового нерва.
Во всем мире увеличивается число случаев рака легких среди людей, которые никогда не курили. Одной из причин такого роста может быть плохая экология и загрязнение воздуха.