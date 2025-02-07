Ученые выяснили, провоцирует ли мобильная связь развитие рака

В последнее время часто говорят о вреде сотовых телефонов. Кто-то опасается, что они могут спровоцировать даже онкологические заболевания. Действительно ли это так, выяснил Кен Капридис из Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA) и его коллеги из восьми стран.