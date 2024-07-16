Ученые выяснили причину увеличения продолжительности дня

До этого международная группа ученых из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании выяснила, что если потепление климата продолжится до конца этого столетия, то озера во всем мире столкнутся с беспрецедентным температурным воздействием. Это может серьезно повредить их экологии. Согласно материалу в научном журнале Nature Geoscience (NatGeoSci), команда использовала данные климатической модели Community Earth System Model (CESM), охватывающей период с 1850 по 2100 год.