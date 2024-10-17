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Ученые выяснили причину сильнейшей боли от муравьиных укусов

Австралийские ученые из Университета Квинсленда раскрыли механизм действия яда западноафриканского муравья (Tetramorium africanum), чей укус вызывает сильнейшие болевые ощущения. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Biological Chemistry (JBC).

Источник: Freepik

По словам специалистов, укушенные этими насекомыми люди испытывают очень сильную и длительную боль с покраснением и воспалением в месте укуса. Также у них усиливается потоотделение и появляются мурашки на коже.

Ученые изучили свойства муравьиного токсина с помощью электрофизиологии, выяснив, что яд связывается с натриевыми каналами — белками, встроенными в мембрану нервных клеток.

Вещество блокирует встроенные механизм регуляции канала, вызывая его гиперактивность и делая болевой сигнал непрерывным. В конечном итоге это приводит к повреждению натриевых каналов и онемению в месте укуса.

Исследователи отметили, что их работа входит в более крупный проект по изучению того, как яды вызывают боль на молекулярном уровне. Открытие поможет разработать новые способы лечения острого и хронического болевого синдрома.