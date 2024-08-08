Ученые выяснили, помогает ли мытье яблок очистить их от пестицидов

Пестициды и гербициды, то есть средства борьбы с насекомыми и сорняками, имеют решающее значение для продовольственной безопасности человечества. Но некоторые из этих веществ опасны для здоровья. В новом исследовании ученые улучшили метод обнаружения пестицидов и показали, что они могут проникать в мякоть фруктов. Это означает, что мытья фруктов недостаточно для удаления пестицидов.