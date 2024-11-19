Ученые выяснили, почему так трудно сохранить результат после похудения

Ученые обнаружили, что жировые клетки сохраняют информацию о прошлых состояниях из-за эпигенетических изменений — химических модификаций ДНК или белков, которые регулируют активность генов. Исследования на мышах подтвердили: животные, которые ранее страдали ожирением, быстрее набирали вес на диете с высоким содержанием жиров. Эксперты предполагают, что подобная «память» может сохраняться не только в жировых клетках, но и в мозге, влияя на аппетит и метаболизм.