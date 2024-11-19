Ученые выяснили, почему так трудно сохранить результат после похудения

Жировая ткань «помнит» о былом ожирении и сопротивляется попыткам сбросить вес. К такому выводу пришли ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Результаты исследования опубликованы в Nature. О них сообщает The Guardian.
Ученые обнаружили, что жировые клетки сохраняют информацию о прошлых состояниях из-за эпигенетических изменений — химических модификаций ДНК или белков, которые регулируют активность генов. Исследования на мышах подтвердили: животные, которые ранее страдали ожирением, быстрее набирали вес на диете с высоким содержанием жиров. Эксперты предполагают, что подобная «память» может сохраняться не только в жировых клетках, но и в мозге, влияя на аппетит и метаболизм.
Профессор Фердинанд фон Мейенн заявил, что именно в этом механизме кроется причина того, почему людям, которые смогли сбросить вес, так трудно поддерживать результат. Доктор Лора Хинт добавила, что с эволюционной точки зрения это объяснимо: организм стремится сохранять вес, а не терять его, поскольку в прошлом нехватка пищи была распространенной проблемой.
Однако ученые полагают, что при длительном поддержании нормального веса память клеток об ожирении может исчезнуть. Эксперты подчеркивают, что для поддержания результата нужно кардинально менять образ жизни, а не только сидеть на диетах.
«Диеты сами по себе не работают, если вы возвращаетесь к старым привычкам», — отметил Дэвид Бентон, почетный профессор Университета Суонси. По его словам, на ожирение влияет более 100 факторов.
В сентябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ожирением страдают около 40 млн россиян. Он призвал врачей уделять внимание профилактике ожирения, а пациентов — следовать медицинским рекомендациям.
В 2023 году Мурашко отмечал, что ожирением в России все больше страдают молодые люди. Он предупреждал, что проблемы с весом в детском возрасте могут привести к развитию ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди причин распространения заболеваемости он называл пандемию и снижение активности.
Росстат сообщал о росте доли взрослых людей с весом, соответствующим стадиям предожирения и ожирения, с 61,7% в 2018 году до 62,5% в 2023-м. При этом доля мужчин с лишними килограммами выросла с 46,9 до 52,4%, доля женщин — с 34,7 до 37,1%.