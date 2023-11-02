Ученые выяснили, почему «совы» не задерживаются на вахте

Как сообщили в университете, эксперты изучили физиологические и биохимические показатели испытуемых, а также предложили им заполнить опросник для определения генетической особенности суточных ритмов организма (хронотипа) и качества сна.
По результатам исследования выяснилось, что рост одного из маркеров чувствительности к инсулину (фактор риска нарушений обмена веществ и диабета) коррелирует со стажем и графиком работы сильнее, чем с возрастом.
Это может быть связано с постоянными изменениями условий окружающей среды и режима работы, которые вызывают дополнительные проблемы для циркадной системы человека, отметил профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета (ТМУ) Денис Губин.
«Любопытно, что именно среди людей с поздним хронотипом, так называемых сов, риск нарушений метаболизма, как правило, выше. Возможно, таким образом проявляется адаптационный отбор среди вахтовиков», — сообщил Губин.
В университете отметили, что результаты работы могут быть использованы для создания рекомендаций по профилактике нарушений циклов активности (циркадных нарушений) у вахтовых рабочих, в том числе с помощью коррекции света и использования специальных препаратов, хронобиотиков.
Соавторами работы стали специалисты Тюменского кардиологического научного центра Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, Центра хронобиологии Хальберга Университета Миннесоты (США), Института биологии и зоологии Университета Мартина Лютера (Германия).