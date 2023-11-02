Ученые выяснили, почему «совы» не задерживаются на вахте

Как сообщили в университете, эксперты изучили физиологические и биохимические показатели испытуемых, а также предложили им заполнить опросник для определения генетической особенности суточных ритмов организма (хронотипа) и качества сна.

По результатам исследования выяснилось, что рост одного из маркеров чувствительности к инсулину (фактор риска нарушений обмена веществ и диабета) коррелирует со стажем и графиком работы сильнее, чем с возрастом.

Это может быть связано с постоянными изменениями условий окружающей среды и режима работы, которые вызывают дополнительные проблемы для циркадной системы человека, отметил профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета (ТМУ) Денис Губин.

«Любопытно, что именно среди людей с поздним хронотипом, так называемых сов, риск нарушений метаболизма, как правило, выше. Возможно, таким образом проявляется адаптационный отбор среди вахтовиков», — сообщил Губин.

В университете отметили, что результаты работы могут быть использованы для создания рекомендаций по профилактике нарушений циклов активности (циркадных нарушений) у вахтовых рабочих, в том числе с помощью коррекции света и использования специальных препаратов, хронобиотиков.