Ученые выяснили, почему пляжи на юге Австралии розового цвета

Источников граната на континенте всего два. Ближайший — Аделаидские холмы, сформировавшиеся 514−590 млн лет назад. Кроме них еще есть Кратон Голера, геологическая платформа, чей возраст от 1,4 до 3,3 млрд лет. Проблема в том, что гранат на пляже слишком молодой для второго источника — и слишком старый для первого — объясняет магистрант Университета Аделаиды Шармейн Верхарт. Гранат формируется при очень высоких температурах, и чаще всего в крупных горных хребтах — а в тот период, когда появился гранат который теперь можно найти на пляжах, юг Австралии был равнинным и холодным.