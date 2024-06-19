Ученые выяснили, почему пляжи на юге Австралии розового цвета

Пляжи на Австралийских полуостровах Йорк и Флеерье, на самом юге континента, имеют необычный розовый оттенок. На юге Австралии розовые не только пляжи: этот оттенок тут имеют озера (и, как отмечает портал IFLScience, шорты предыдущего премьер-министра). В отличие от озер, пляжи вокруг залива Сент-Винсент никогда не были известной достопримечательностью: в некоторых местах оттенок почти незаметен.
Но другие участки имеют яркий розовый цвет — все потому, что в песке много измельченного граната. Откуда он там взялся в больших количествах, геологи долго не могли понять. Гранат, из-за которого этот оттенок появился, встречается редко, и при особых условиях. Ученые надеялись, что, отследив, как и откуда минерал попал на пляжи, они смогут лучше понять историю геологии в регионе.
Источников граната на континенте всего два. Ближайший — Аделаидские холмы, сформировавшиеся 514−590 млн лет назад. Кроме них еще есть Кратон Голера, геологическая платформа, чей возраст от 1,4 до 3,3 млрд лет. Проблема в том, что гранат на пляже слишком молодой для второго источника — и слишком старый для первого — объясняет магистрант Университета Аделаиды Шармейн Верхарт. Гранат формируется при очень высоких температурах, и чаще всего в крупных горных хребтах — а в тот период, когда появился гранат который теперь можно найти на пляжах, юг Австралии был равнинным и холодным.
В то же время издалека приплыть он не мог — долгое нахождение в морской воде уничтожает минерал. Как оказалось, источник минерала расположен в нескольких тысячах километров от пляжей и похоронен под толщей льда.
Следы граната, перемешанные с другими породами и песком, обнаружились в скалистых массивах Мыса Джервис в центре полуострова Флеерье. Здесь минерал был как раз нужного возраста, и постепенно вымываясь из-за эрозии, как раз мог в измельченном виде попадать на пляжи. Но находка лишь заставила геологов переформулировать вопрос, потому что откуда гранат взялся тут, тоже было непонятно: температура и условия не могли создать здесь гранат 560 млн лет назад.
Ответ, как оказалось, нужно было искать в Антарктиде — ледяной континент когда-то был частью Гондваны — суперконтинента, состоявшего когда-то из Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии, Новой Зеландии и других территорий. Сейчас к горам Антарктиды из-за льда не подступиться, но гранатовые жилы нужной древности нашлись в Трансантарктических горах, разделяющих западную и восточную Антарктиды — и вероятно, считают ученые, подо льдом его еще больше.
Таким образом, вероятно, это прощальный подарок, который Антарктида оставила Австралии перед тем, как их пути разошлись — объясняет доктор Штейн Глори, соавтор исследования. Если точнее, лед разрушил горную породу, над которой он сформировался, а потом в течение миллионов лет медленно двигал фрагменты залежей граната на северо-запад, и передал минерал отодвигающейся Австралии — как раз тогда, когда на ней стали появляться первые горы. Потом постепенно лед растаял, гранат разрушился от эрозии и его частицы остались на пляжах юга континента. Ученые объясняют, что открытие поможет совершенно по-новому взглянуть на геологическую историю региона и зарождения Тихого океана в целом.
Тайны, которые хранит наша планета, кажутся неисчерпаемыми — совсем недавно ученые нашли новое озеро на глубине 700 км под землей.
Георгий Мазуркевич