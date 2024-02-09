Ученые выяснили, почему плита под Тихим океаном разваливается

Геологи из университета Торонто (Канада) выявили новые свойства литосферных плит. Они изучили самую обширную из них, Тихоокеанскую, и выяснили, что ее области являются не твердыми, а слабыми местами, которые разрываются отдаленными силами на краю. Работа опубликована в Geophysical Research Letters.
Ученые знали, что геологические деформации, подобные разломам, происходят внутри континентальной плиты, но даже не предполагали, что-то же самое случается и с океаническими.
Чтобы выяснить это, специалисты собрали данные о четырех океанических плато, которые лежат между Японией и Гавайями и называются атоллами Шацкого и Хесса, плато Онтонг-Джава (к северу от Соломоновых островов), и плато Манихики (к северо-востоку от Фиджи и Тонги).
Исследование Онтонг-Джавы показало, что до зоны субдукции, то есть до ближайшей границы столкновения литосферных плит, подводная гора, на вершине которой находится атолл, претерпела несколько эпизодов крупной магматической активности — ученые объяснили их излияниями из литосферы и тектоникой растяжения, имевшей место 20−65 миллионов лет назад.
Подобная активность была выявлена и у атолла Шацкого, где тектонические растяжения происходили во время дрейфа плато в сторону Японского и Идзу-Бонинского желобов. Сейсмическое данные возвышенности Хесса показали, что вертикальные разломы представляют собой ступенчатую структуру и могут достигать трех километров. Предположительно, они возникли в среднем эоцене и были активны во время осадконакопления. Согласно ученым, подводная гора, на вершине которой находится атолл Манихики, появилась около 123 миллионов лет назад и вскоре разделилась на три плато.
Затем исследователи попытались понять, как тектонические растяжения могли образоваться на расстоянии от 750 до 1500 километров от зон субдукции. Для этого было создано несколько моделей, которые показали, что плато деформируется с начала дрейфа. Геологи объяснили подобные деформации притяжением пододвигающейся плиты, то есть той, на которую надвигается другая. Подобные столкновения часто возникают между океаническими и континентальными плитами.
«Считалось, что, поскольку субокеанические плато толще, они должны быть прочнее. Но наши модели и сейсмические данные показывают, что на самом деле все наоборот: плато слабее», — рассказали авторы исследования. Они также надеются, что их работа привлечет внимание к изучению плато, из-за чего будет собрано больше данных о происходящих процессах.
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Анна Морозова