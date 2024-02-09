Ученые выяснили, почему плита под Тихим океаном разваливается

Подобная активность была выявлена и у атолла Шацкого, где тектонические растяжения происходили во время дрейфа плато в сторону Японского и Идзу-Бонинского желобов. Сейсмическое данные возвышенности Хесса показали, что вертикальные разломы представляют собой ступенчатую структуру и могут достигать трех километров. Предположительно, они возникли в среднем эоцене и были активны во время осадконакопления. Согласно ученым, подводная гора, на вершине которой находится атолл Манихики, появилась около 123 миллионов лет назад и вскоре разделилась на три плато.