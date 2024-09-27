Ученые выяснили, почему пиво опаснее крепких напитков

Один из авторов исследования, эксперт в области наркологии и токсикологии доктор Том Харрингтон рассказал, что многие люди считают пиво «безопасным» напитком. Однако основным фактором риска алкоголизма и его последствий для здоровья является количество потребляемой жидкости. Менее крепкое пиво часто употребляется в гораздо больших количествах, что приводит к большему повреждению печени и почек.