Ученые выяснили, почему одни кошки царапаются больше, чем другие

Группа ученых из Турции, Канады и Португалии выяснила причины, по которым одни домашние кошки царапаются чаще других. Исследователи выяснили, что на привычку царапаться влияют такие факторы, как характер, присутствие маленьких детей и тип ежедневных игр. Результаты исследования публикует журнал Frontiers in Veterinary Science.
Ученые наблюдали и анализировали поведение 1211 кошек. Главной причиной, побуждающей кошек царапаться, исследователи назвали стресс. Например, они обнаружили, что присутствие в доме детей, особенно младшего возраста, увеличивает уровень стресса у кошек.
Другим значимым фактором оказался тип игр. Долгие игры могут повысить уровень стресса, что также приводит к нежелательному поведению. Влияет и время игры. Например, если кошка «разыгрывается» по ночам, она скорее будет царапаться днем. Не менее важна и организация игр. Небольшие игровые сессии, имитирующие охоту, пробуждают в кошках внутренний инстинкт охотника, что помогает снизить стресс и уменьшить количество царапин.
Влияет и характер питомца. Если кошка необщительна и проявляет агрессию, хозяин может предпринять меры для уменьшения царапин. Например, создать дома как можно больше безопасных укрытий, обустроить места для наблюдения с высоты.
Размещение когтеточек в местах, где кошки проходят чаще всего, также может уменьшить царапины на мебели. Кошки предпочитают определенные места для расчесывания, в пределах территории, которая принадлежит питомцу.
Ранее британские ученые пришли к выводу, что кошки устанавливают правила в играх с людьми. Ученые провели опрос 924 хозяев 1154 кошек. Питомцы респондентов «играли в мячик» (to play fetch) — приносили различные предметы человеку. Оказалось, что для большинства кошек (94%) подобные игры — инстинктивное поведение, т.е. оно не было усвоено в результате обучения ни со стороны человека, ни со стороны других животных. При этом некоторые кошки могли найти только один вид предметов, у них был любимый человек, с которым они играли, или они были готовы «поиграть в мячик» только в определенное время суток.