Ученые выяснили, почему мы так любим углеводы

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что рост человеческого мозга в первую очередь связан как раз с углеводной, а не белковой диетой. Это, в свою очередь, снова подтверждает идею того, что эволюция и пищевой рацион тесно связаны, и одно влияет на другое.