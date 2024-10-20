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Ученые выяснили, почему мы так любим углеводы

Съешьте еще этих мягких французских булок, да прочитайте статью.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Долгое время считалось, что увлечение человека углеводами — достаточно поздняя новация. Расхожим стереотипом был образ первобытного человека, который живет в пещере и питается исключительно мясом мамонта, а обилие белков в рационе помогает ему вырастить большой мозг.

Однако в последнее время появилось немало археологических исследований, доказывавших, что даже пещерные люди любили углеводы, и жарили на огне не только мясо, но и, к примеру, клубни растений, а также другие их части, богатые крахмалом. Подтвердить это помог анализ бактерий на зубах обнаруженных останков.

Окончательно точку в этом вопросе поставило исследование, опубликованное в минувший четверг: основную суть научной работы пересказал CNN.

Ученые отследили судьбу гена, отвечающего за наше пристрастие к углеводам: он помогает организму расщеплять сложные углеводы и превращать их в сахар, отличный источник энергии.

Как оказалось, этот ген появился у человека не только до того, как люди перешли к земледелию: он вообще старше, чем люди как вид.

В геноме человека есть множество копий гена AMY1, который отвечает за производство фермента амилазы, который и расщепляет углеводы.

Без этого фермента человек не смог бы питаться основой сегодняшнего рациона: картофелем, рисом, хлебом и многими другими продуктами.

Выяснив, когда ген начал дуплицироваться, генетики смогли бы установить, когда потребление клубней стало преимуществом для вида и превратилось в осознанную стратегию.

Исследователи установили, что 45 тысяч лет назад у охотников и собирателей уже было 4−8 копий этого гена, а значит, люди любили крахмал задолго до того, как начали выращивать его самостоятельно.

Эти же гены обнаружили и у неандертальцев, и у денисовцев — вымерших видов людей. Таким образом, уверены ученые, возраст этого гена — не меньше 800 тысяч лет. Вероятно, изначально дублирование произошло случайно, но возможность употреблять углеводы стала эволюционным преимуществом, и обладавшие ей представители вида вытеснили прочих.

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что рост человеческого мозга в первую очередь связан как раз с углеводной, а не белковой диетой. Это, в свою очередь, снова подтверждает идею того, что эволюция и пищевой рацион тесно связаны, и одно влияет на другое.

Ну и, в конце концов, это позволяет спокойнее смотреть на свое пристрастие к сладкому: ведь что такое еще одна булочка в свете восьмисот тысяч лет эволюции?

Ранее рассказывали о книге, посвященной тому, как прямохождение повлияло на судьбу человека.