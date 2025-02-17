Ученые выяснили, почему мы хотим сладкого, даже когда сыты

Эксперименты на мышах показали, что даже после полного насыщения животные продолжали есть сахар. Ученые обнаружили, что за этот механизм отвечают POMC-нейроны, которые обычно сигнализируют о сытости. Однако при потреблении сахара они начинают вырабатывать не только сигналы насыщения, но и β-эндорфин — вещество, действующее на опиоидные рецепторы и вызывающее чувство удовольствия. Этот «вознаграждающий» эффект заставляет организм продолжать потреблять сладкое, несмотря на отсутствие голода.