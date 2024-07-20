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Ученые выяснили, почему люди выбирают похожих на них собак

Ученые нашли ответ на этот вопрос.

Источник: Freepik

Действительно ли собаки, как правило, похожи на своих хозяев? И, если да, то что отвечает за это сходство?

Хотя это не такое уж распространенное явление среди владельцев и их собак, есть некоторые доказательства того, что чистокровные питомцы и хозяева, как правило, похожи друг на друга на каком-то уровне. Несколько исследований показали, что люди могут успешно сопоставить фотографии собак и их владельцев.

Некоторые аспекты внешнего вида оказались важнее других. Особенности лица, в частности глаза, являются неотъемлемой частью восприятия сходства, чем такие качества, как размер, прическа и физическая подготовка, показало другое исследование.

Когда ученые показали участникам реальные и поддельные пары владельцев и их собак, маскируя различные части лица, респонденты были в равной степени успешны в подборе, когда они видели только область глаз, рта и лицо целиком. Но, когда ученые замаскировали глаза, показатель успеха участников упал наполовину.

Но что в итоге: мы выбираем собак, которые похожи на нас, или питомцы со временем начинают больше походить на нас? Например, исследование показало, что-то, как долго человек владел своей собакой, не коррелировало с их сходством. Участники так же успешно выбирали пары владельцев собак, независимо от того, как долго они были вместе. Это говорит о том, что люди выбирают собак, которые с самого начала выглядят как они.

Одна из гипотез заключается в том, что люди склонны искать тех, кто похож на них. Исследователи предположили, что-то же самое происходит, когда люди выбирают своих домашних животных.

Выводы недавнего исследования показывают, что собаки и их владельцы похожи друг на друга в измерениях личности «Большой пятерки» — экстраверсия, приятность, открытость, добросовестность и невротизм.

Эти результаты также подтверждают идею о том, что мы выбираем домашних животных, которые не только похожи на нас, но и ведут себя как мы.