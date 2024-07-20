Ученые выяснили, почему люди выбирают похожих на них собак

Но что в итоге: мы выбираем собак, которые похожи на нас, или питомцы со временем начинают больше походить на нас? Например, исследование показало, что-то, как долго человек владел своей собакой, не коррелировало с их сходством. Участники так же успешно выбирали пары владельцев собак, независимо от того, как долго они были вместе. Это говорит о том, что люди выбирают собак, которые с самого начала выглядят как они.