Ученые выяснили, почему люди выбирают похожих на них собак

Действительно ли собаки, как правило, похожи на своих хозяев? И, если да, то что отвечает за это сходство?
Хотя это не такое уж распространенное явление среди владельцев и их собак, есть некоторые доказательства того, что чистокровные питомцы и хозяева, как правило, похожи друг на друга на каком-то уровне. Несколько исследований показали, что люди могут успешно сопоставить фотографии собак и их владельцев.
Некоторые аспекты внешнего вида оказались важнее других. Особенности лица, в частности глаза, являются неотъемлемой частью восприятия сходства, чем такие качества, как размер, прическа и физическая подготовка, показало другое исследование.
Когда ученые показали участникам реальные и поддельные пары владельцев и их собак, маскируя различные части лица, респонденты были в равной степени успешны в подборе, когда они видели только область глаз, рта и лицо целиком. Но, когда ученые замаскировали глаза, показатель успеха участников упал наполовину.
Но что в итоге: мы выбираем собак, которые похожи на нас, или питомцы со временем начинают больше походить на нас? Например, исследование показало, что-то, как долго человек владел своей собакой, не коррелировало с их сходством. Участники так же успешно выбирали пары владельцев собак, независимо от того, как долго они были вместе. Это говорит о том, что люди выбирают собак, которые с самого начала выглядят как они.
Одна из гипотез заключается в том, что люди склонны искать тех, кто похож на них. Исследователи предположили, что-то же самое происходит, когда люди выбирают своих домашних животных.
Эти результаты также подтверждают идею о том, что мы выбираем домашних животных, которые не только похожи на нас, но и ведут себя как мы.