Ученые выяснили, почему люди становятся успешными

Главным открытием стало то, что эмоциональный интеллект (EQ) играет решающую роль в будущем финансовом благополучии. Люди с высоким EQ обладают способностью конструктивно справляться с эмоциями, проявлять сопереживание и осознанно относиться к своим действиям. В то же время, дети с низким уровнем эмоционального интеллекта чаще сталкиваются с финансовыми трудностями во взрослом возрасте: у них могут возникать проблемы с расходами и кредитами, а также зависимость от государственной помощи.