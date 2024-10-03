Ученые выяснили, почему люди любят есть

Анализ показал, что рецептор соединен с шестью нейронами в мозге личинки, получающими информацию о глотательном действии и том, что именно съедается. Если туда попадает хорошая еда, мозг выдает вознаграждение. Нейроны могут не только определять, является ли что-то пищей или нет, но также и оценивают ее качество. Серотонин вырабатывается лишь в том случае, если еда качественная.