Ученые выяснили, почему люди любят есть

Международная группа исследователей изучала личинки плодовых мушек. В частности, ученые обратили внимание на их энтеральную нервную систему кишечника и жизненно важный акт глотания. Эксперты хотели подробнее узнать о том, как пищеварительная система связана с мозгом во время еды.
Чтобы пролить свет на это взаимодействие, им нужно было понять, какие нейроны участвуют в этом потоке информации и как они активируются. Ученые разрезали одну из личинок плодовой мушки на тысячи крошечных ломтиков, а затем сфотографировали их под мощным микроскопом. Благодаря этому они смогли картировать пути нейронов и связи между ними.
Далее исследователи использовали фото и компьютерное моделирование для создания трехмерной модели. В итоге они открыли биологический механизм, известный как рецептор растяжения, как в пищеводе, который соединяет рот с желудком.
Анализ показал, что рецептор соединен с шестью нейронами в мозге личинки, получающими информацию о глотательном действии и том, что именно съедается. Если туда попадает хорошая еда, мозг выдает вознаграждение. Нейроны могут не только определять, является ли что-то пищей или нет, но также и оценивают ее качество. Серотонин вырабатывается лишь в том случае, если еда качественная.
У плодовых мушек менее 200 000 нейронов. Для сравнения: в человеческом мозге примерно 100 миллиардов нейронов. Однако сложность этих тысяч нервных клеток означает, что они могут действовать как уменьшенная версия человеческого мозга. В связи с этим ученые часто проецируют результаты исследований на плодовых мушках на людей.
Таким образом, глотание пищи связано с удовольствием, с высвобождением в мозге серотонина — химического вещества, вызывающего приятные ощущения. Исследователи полагают, что их работа дает новое представление о том, как и почему едят животные. Если эти же механизмы присутствуют и у людей, новое открытие может дать понять, почему люди стремятся есть и пить, пишет Science Alert.
Плачущих детей многие взрослые утешают сладким. Зачастую удовольствие от конфеты действительно заставляет ребенка забыть о грусти. Однако психолог призывает не утешать детей таким образом, иначе у них может появиться целый ряд проблем.