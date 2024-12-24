Ученые выяснили, почему красное вино вызывает сильное похмелье

В ходе эксперимента Уотерхаус и Деви измерили, как кверцетин замедляет процесс расщепления ацетальдегида ферментом ALDH, который образуется в организме человека. В конечном итоге тесты подтвердили, что именно кверцетин, а не тонины, как предпологалось, является ключевым ингибитором.