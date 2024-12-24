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Ученые выяснили, почему красное вино вызывает сильное похмелье

Оказалось, что все дело в кожуре винограда.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) утверждают, что выяснили, почему каберне, пино нуар и другие виды красного вина вызывают сильное похмелье, — пишет New York Post.

Эндрю Уотерхаус, профессор энологии, и Апрамита Деви, аспирант-исследователь в области пищевых наук и технологий, рассказали, что красные вина содержат много кверцетина — вещества, влияющего на способность организма правильно усваивать алкоголь.

Кверцетин — это фенольное соединение, содержащееся в кожице винограда. В красном вине кверцетина больше, чем в белом, потому что кожица красного винограда дольше хранится в процессе ферментации.

В ходе эксперимента Уотерхаус и Деви измерили, как кверцетин замедляет процесс расщепления ацетальдегида ферментом ALDH, который образуется в организме человека. В конечном итоге тесты подтвердили, что именно кверцетин, а не тонины, как предпологалось, является ключевым ингибитором.

Ингибиторы — общее название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико-химических процессов.

Ранее рассказывали, что, согласно одному из недавних исследований, небольшое количество вина может быть полезно для сердца.