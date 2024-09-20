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Ученые выяснили, почему кошки бьются током после поглаживания

Любой, кто долго гладил кошку, знает, что после этого появляется статическое электричество, способное поднимать волоски и производить несильные удары током. Ученые рассказали, почему это происходит.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ученые из США разработали модель, которая показывает, как механическое воздействие, например, трение шарика о голову или долгое поглаживание кошки создает статическое электричество. Исследование опубликовано в журнале Nano Letters.

Статическое электричество важно во многих сферах жизни человека. Например, оно влияет на помол и вкус кофе, а Земля не смогла бы существовать без слипания частиц в результате действия статического электричества.

Специалисты изучили механику процесса генерирования статического электричества и выяснили, что трение двух материалов на микроуровне изгибает неровности поверхности. На наноуровне разные механические деформации одной неровности генерируют заряды на передней и задней частях объекта.

Ученые разработали модель на основе понятия упругого сдвига. Он происходит, когда материал сопротивляется трению. Например, если кто-то толкает какую-либо вещь по полу или столу, она оказывает сопротивление. Как только усилие со стороны прекращается, движение вещи останавливается.

Это добавленное трение, которое появляется из-за сопротивления скольжения, заставляет электрические заряды двигаться и генерировать ток.

Несмотря на то, что статическое электричество важно в жизни, оно может вызвать серьезные проблемы. Нередко из-за него возникают пожары и взрывы на промышленных производствах. Также оно мешает равномерному распределению порошковых лекарственных средств.

Понимание процессов генерации статического электричества поможет в разработке новейших стратегий решения этих проблем.

Ранее ученые создали материал, заряжающийся от магнитного поля.