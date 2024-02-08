Ученые выяснили, почему черника синяя

Воск имеет толщину около двух микрон (0,002 мм). Большинство растений покрыто им, поскольку «краситель» выполняет множество функций. К примеру, он может быть очень эффективным в качестве гидрофобного самоочищающегося покрытия, но только сейчас специалисты понимают, насколько важна структура для внешнего окрашивания.