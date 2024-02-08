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Ученые выяснили, почему черника синяя

Такой необычный цветовой эффект наблюдался не только у данных ягод.
Источник: unsplash

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances сотрудниками Бристольского университета, раскрывается секрет синевы черники. Несмотря на темно-красный пигмент в кожуре ягоды, она все равно остается синей, и эта загадка долгое время мучила ученых.

Оказалось, что оттенок плоду обеспечивает естественный слой воска, состоящий из миниатюрных структур, рассеивающих синий и ультрафиолетовый свет. Это придает чернике синеву (для людей в обычном спектре и в ультрафиолете — для птиц). Эффект применим ко многим фруктам, включая сливу, тёрн и ягоды можжевельника.

Рокс Миддлтон, научный сотрудник Бристольской школы биологических наук, объяснил: «Синий цвет черники нельзя “извлечь” путем раздавливания — потому что он не находится в пигментированном соке, который можно выжать из плода. Удалив воск и перекристаллизовав его, мы смогли создать совершенно новое синее УФ-покрытие».

Воск имеет толщину около двух микрон (0,002 мм). Большинство растений покрыто им, поскольку «краситель» выполняет множество функций. К примеру, он может быть очень эффективным в качестве гидрофобного самоочищающегося покрытия, но только сейчас специалисты понимают, насколько важна структура для внешнего окрашивания.

Команда авторов планирует рассмотреть более простые способы воссоздания и нанесения покрытия. Ученые надеются создать устойчивую и, возможно, съедобную эко-краску, отражающую ультрафиолет и синий свет.

Недавно стало известно, что зрение пчел и птиц вынудило цветы эволюционно менять свою пестроту.

Олеся Маевская