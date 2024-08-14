Ученые выяснили, почему айтишники такие бесчувственные

В список смысложизненных ориентиров вошли такие критерии, как «процесс» и «локус контроля — жизнь», — по мнению исследователей, показатели по этим пунктам у программистов «относительно высокие», что говорит о том, что такие люди стремятся сами контролировать свою жизнь, ставить перед собой реалистичные цели и добиваться их. При этом тот факт, что развития эмоционального интеллекта в IT-профессиях не требуется, приводит к тому, что у большинства программистов есть трудности с эмпатией, а также проявлением и считыванием чувств в целом.