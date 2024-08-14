Ученые выяснили, почему айтишники такие бесчувственные

Авторами нового исследования стали сотрудники Московского психолого-социального университета — они следили за поведением и психо-эмоциональным состоянием 20 программистов-мужчин в возрасте от 20 до 47 лет. Описывая их, исследовательницы Екатерина Сушкова и Татьяна Большакова пришли к интересным наблюдениям:
- во-первых, большинство программистов, которые участвовали в исследовании, отличаются низким эмоциональным интеллектом — им сложно как управлять своими или чужими чувствами, так и в целом распознавать чьи-либо эмоции или сопереживать им;
- во-вторых, их смысложизнезнные ориентиры отличаются от тех, что есть у большинства мужчин, занятых в других профессиях и идентичных с ними по возрасту.
В список смысложизненных ориентиров вошли такие критерии, как «процесс» и «локус контроля — жизнь», — по мнению исследователей, показатели по этим пунктам у программистов «относительно высокие», что говорит о том, что такие люди стремятся сами контролировать свою жизнь, ставить перед собой реалистичные цели и добиваться их. При этом тот факт, что развития эмоционального интеллекта в IT-профессиях не требуется, приводит к тому, что у большинства программистов есть трудности с эмпатией, а также проявлением и считыванием чувств в целом.
По мнению исследователей, у айтишников происходит «искажение связей между смыслами в жизни и карьерными предпочтениями», в котором главными сферами существования являются «цель», «результат», а также «локус контроля — жизнь». «В карьере же доминируют “профессиональная компетентность”, “автономия”, “интеграция стилей жизни” и “стабильность места работы”, — отмечают авторы исследования. — Другими словами, основными смыслами жизни у представителей данной профессии являются удовлетворение собственной деятельностью и управление своими индивидуальными целями и средствами их достижения».
Таким образом, попытавшись описать современного айтишника, исследователи пришли к выводу, что это специалист, который «самостоятельно управляет своими целями в жизни».
Его главный приоритет — развитие себя как профессионала, острое желание сохранить свой привычный уклад жизни вне зависимости от стандартных правил организации, где он работает. Это, в свою очередь, может приводить к профессиональному выгоранию. Еще один важный параметр — айтишники не испытывают желания занимать должность, которая подразумевала бы управление людьми или другое социальное взаимодействие.