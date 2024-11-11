Ученые выяснили, откуда у архозавроморфов такие длинные шеи

В мезозойскую эру разнообразие экологических ниш вынуждали древних животных по-своему приспосабливаться к окружающей среде. Одним из самых ярких представителей позвоночных мезозоя можно назвать Tanysauria, кладу ранних архозавроморфов.
Среди этих существ были как водные, так и наземные виды, и у них была одна общая черта — экстремально длинная шея. Некоторые (например, Tanystropheus) отращивали ее настолько длинной, что она составляла половину тела или даже больше.
Такая длина шеи достигалась либо за счет удлинения позвонков, либо их количество увеличивалось.
Строение костей этих существ изучают давно, однако все равно мало что известно об их эволюции. Пробел решила восполнить международная группа ученых, опубликовавших исследование в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.
Эксперты изучили внутреннюю анатомию шейных позвонков различных видов танистрофей (32 экземпляра) и более примитивного Protanystropheus antiquus (семь экземпляров) с помощью компьютерной томографии (КТ).
В образцах P. antiquus в центре позвонков были обнаружены полости. С обоих концов стенки кости относительно тонкие, а их толщина увеличивается по мере приближения к центру.
Во всех позвонках танистрофей ученые также нашли крупную полость, окруженную плотным слоем кости. Однако внутри нее не было трабекулярных пластинок — несколько таких структур нашли в переднем и заднем отделах позвонка. В поперечном сечении позвонки были почти идеально круглыми — трубчатое строение могло обеспечивать дополнительную жесткость.
Анализ костной ткани показал, что ближе к середине шейных позвонков проходит больше капилляров. По мере отдаления от центра состав ткани меняется на пластичную и прочную кость.
Ученые предположили, что обнаруженные полости в центре шейных позвонков образовались после растворения губчатой костной ткани. По мнению специалистов, такое строение противоречит водному образу жизни существ, так как оно уменьшает плавучесть.
Эксперты объяснили, что вытянутые позвонки — это следствие эволюционного компромисса между длиной, массой и прочностью. Их полое цилиндрическое строение можно сравнить с пневматизацией костей у птерозавров для облегчения полета.
Ранее палеонтологи выяснили, что птерозавры изначально лазали по деревьям.