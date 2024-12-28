Ученые выяснили, от кого мы наследуем интеллект, фертильность и бессонницу — от мамы или от папы

Если у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), это может быть результатом работы генов, которые влияют на химию мозга вашей матери. Так, исследование, опубликованное в 2010 году в журнале JAMA Psychiatry, показало, что у детей, чьи матери имели уровень выработки серотонина в головном мозге ниже нормы, в 1,5−2,5 раза чаще диагностируют СДВГ, чем у тех, чьи матери имели нормальный или высокий уровень этого гормона.