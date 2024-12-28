Ученые выяснили, от кого мы наследуем интеллект, фертильность и бессонницу — от мамы или от папы

Генетический код каждого из нас состоит примерно из 20 тысяч генов, которые определяют, какие черты проявляются в наших физических характеристиках, здоровье и даже в личности. Некоторые черты связаны с одним геном, например, цвет глаз, веснушки и ямочки на щеках, тогда как другие определяются несколькими генами, например, цвет волос и рост.
Существует много разных способов, которыми люди наследуют гены от своих родителей. Первый — через доминантный ген, который должен быть передан только от одного родителя, чтобы связанный с ним признак проявился у их ребенка.
В то время, как для того, чтобы проявились признаки, связанные с рецессивными генами, их нужно получить от обоих родителей.
Карие глаза — один из примеров доминантного генетического признака. Если они есть у одного из родителей, то, с большой вероятностью, их унаследует и его ребенок. Гены голубых глаз, с другой стороны, являются рецессивными, поэтому, чтобы у ребенка был такой цвет глаз, носителями этого гена должны быть оба родителя.
Но есть и более сложные модели наследования генов, наиболее распространенной из которых является наследование, сцепленное с Х-хромосомой. Некоторые признаки зависят от вариантов генов на X-хромосоме. Один из примеров — цвет волос, а также такие генетические заболевания, как серповидноклеточная анемия или муковисцидоз.
Вот что известно науке о том, какие черты мы наследуем от отца или матери.
Интеллект: мама
Интеллект — еще один пример признака, сцепленного с Х-хромосомой. Поскольку женщины несут две Х-хромосомы, а мужчины — только одну, матери в два раза чаще передают признаки, связанные с интеллектом, чем отцы. Как показали исследования, если вы хотите предсказать уровень IQ ребенка, взгляните на уровень IQ его матери.
Правда, стоит иметь в виду, что генетика — не единственный фактор, влияющий на интеллект.
Исследования на близнецах показывают, что только около 40 процентов интеллекта являются наследственными. Остальные 60 процентов составляют факторы окружающей среды, такие как образование, питание и общее состояние здоровья.
Ранний пубертат: папа
Как показали результаты исследования, опубликованного в 2013 году в New England Journal of Medicine, в раннем началом полового созревания, то есть до восьми лет у девочек и до девяти лет у мальчиков, виноваты мутации в гене MKRN3, причем этот генетический вариант наследуется от отца.
Ученые пришли к выводу, что эти мутации «спускают тормоза» с полового созревания, из-за чего дети становятся подростками раньше, чем их сверстники.
Правда, как и в случае интеллекта, на возраст начала пубертата значительно влияют факторы окружающей среды, такие, как прием гормональных препаратов, питание, некоторые заболевания.
СДВГ: мама
Если у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), это может быть результатом работы генов, которые влияют на химию мозга вашей матери. Так, исследование, опубликованное в 2010 году в журнале JAMA Psychiatry, показало, что у детей, чьи матери имели уровень выработки серотонина в головном мозге ниже нормы, в 1,5−2,5 раза чаще диагностируют СДВГ, чем у тех, чьи матери имели нормальный или высокий уровень этого гормона.
Серотонин — это нейромедиатор, то есть вещество, которое переносит сообщения между нервными клетками и в мозге, и по всему телу.
Он играет особенно важную роль в регуляции настроения, сна, пищеварения и сексуального желания. Выработка серотонина регулируется несколькими генами, но основными из них являются TPH1 и TPH2. Определенные мутации в этих генах могут нарушать выработку серотонина, и у матерей с такими мутациями с большей вероятностью рождаются дети с СДВГ.
Фертильность: папа
На фертильность дочери может влиять ген, унаследованный от отца. В яйцеклетках человека есть центриоли, или цилиндрические органеллы, участвующие в развитии веретенных волокон во время деления клетки. Но эта часть яйцеклетки естественным образом устраняется в процессе развития.
Если центриоли не устраняются, яйцеклетка является нежизнеспособной.
Исследование, опубликованное в 2016 году в журнале Science, показало, что бесплодие у некоторых женщин может быть связано с тем, что они унаследовали от своих отцов дисфункциональный ген, который препятствует устранению центриолей из их яйцеклеток.
Бессонница: мама
Если вы боретесь с бессонницей, скорее всего, от нее страдает и ваша мама. Как показывают исследования, дети могут наследовать предрасположенность к расстройствам сна от своих матерей. Фактически, примерно у 35 процентов людей с бессонницей есть семейная история этого расстройства, причем чаще всего эта проблема присутствует у матери.
Но бессонница — это сложное расстройство, которое, как правило, становится результатом целого комплекса причин.
Поэтому, если ваша мама страдает от бессонницы, у вас, безусловно, повышен риск возникновения проблем со сном, но совсем не обязательно, что вы с ним столкнетесь.