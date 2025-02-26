Ученые выяснили, от кого человек получил подвижные челюсти

Исследователи изучили анатомию и развитие суставов у морских миног (бесчелюстных рыб) и двух видов хрящевых рыб — бамбуковых акул и малых скатов. Анализ показал, что полостные суставы, похожие на синовиальные, присутствуют у хрящевых рыб, но отсутствуют у миног. Кроме того, у хрящевых рыб были обнаружены белки и процессы развития, характерные для синовиальных суставов других позвоночных.