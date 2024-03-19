Ученые выяснили, о каких качествах характера человека говорят его предпочтения в кино

По мнению ученых из университета штата Джорджия, любовь к боевикам и хоррор-фильмам вовсе не означает, что человеку свойственна жестокость. Их исследование показало, что, напротив, предпочтение этих жанров зачастую связано с экстраверсией (интересом к внешнему миру), общительностью и доброжелательностью. Также испанские ученые выяснили, что любители фильмов ужасов нечасто смотрят новостные передачи, считая их «довольно скучными».