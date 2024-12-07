Ученые выяснили, на какие особенности характера указывает любовь к «смайликам»

Женщины со склонностью к избегающему поведению, напротив, реже отправляли эмодзи друзьям и тем, с кем они состояли в романтических отношениях. Мужчины с таким же стилем привязанности также отправляли меньше эмодзи своим партнерам. Также выяснилось, что женщины в целом использовали эмодзи чаще мужчин, особенно в общении с родными и близкими.