Ученые выяснили, могут ли супервулканы вызвать новый ледниковый период на Земле

Моделируя суперизвержения с использованием различных размеров частиц, исследователи обнаружили, что они могут быть неспособны изменить глобальную температуру значительно больше, чем крупнейшие извержения современности. Например, взрыв горы Пинатубо на Филиппинах в 1991 году привел к падению глобальной температуры примерно на 0,5 °C в течение двух лет.