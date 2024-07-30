Ученые выяснили, меняются ли нарциссы с возрастом

Исследование
Чтобы оценить, что происходит с нарциссическими чертами личности на протяжении десятилетий, психологи из университетов Берна (Швейцария) и Мюнстера (Германия), статья которых опубликована в журнале Psychological Bulletin, проанализировали данные, полученные в ходе 51 исследования на эту тему с участием, в общей сложности, свыше 37 тысяч человек, родившихся с 1923 по 2002 год.
При этом исследователи разделили всех нарциссов на три подтипа:
- «свободолюбивые» или «самостоятельные» — они стремятся к самоутверждению и лидерству, ощущают свое безусловное превосходство над другими людьми, но нуждаются в их восхищении и преклонении;
- антагонистичные, собравшие все негативные стороны нарциссизма — лживость, бездушие, высокомерие, стремление эксплуатировать окружающих в своих интересах, уверенность, что все вокруг ему должны, низкий уровень эмпатии;
- невротичные — чрезмерно чувствительные, уязвимые, не уверенные в себе, эмоционально нестабильные, склонные, с одной стороны, собой восхищаться, а с другой стороны, себя стыдиться.
Результаты
Анализ продемонстрировал, что с восьмилетнего до 77-летнего возраста яркость проявлений всех этих черт личности в среднем пусть немного, но снижается.
Причем такая тенденция наблюдается среди представителей всех трех подтипов нарциссизма.
Кроме того, исследователи пришли еще к одному выводу — популярная теория о том, что среди людей, родившихся в период с 1970-х по 1990-е годы, больше нарциссов, чем среди предыдущих поколений (так называемое «Поколение Я»), не имеет под собой никаких оснований. В реальности процент людей с нарциссическими чертами личности из поколения в поколение остается примерно одинаковым.