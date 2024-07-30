Ученые выяснили, меняются ли нарциссы с возрастом

Кроме того, исследователи пришли еще к одному выводу — популярная теория о том, что среди людей, родившихся в период с 1970-х по 1990-е годы, больше нарциссов, чем среди предыдущих поколений (так называемое «Поколение Я»), не имеет под собой никаких оснований. В реальности процент людей с нарциссическими чертами личности из поколения в поколение остается примерно одинаковым.