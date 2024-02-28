Ученые выяснили, кто вырыл миллионы загадочных ям в Северном море

В Северном море подводный грунт усеян сотнями тысяч или даже миллионами круглых или овальных углублений, ширина которых варьируется от нескольких до более чем 60 метров, но глубина составляет всего 11 сантиметров на любом участке. До недавнего времени предполагалось, что эти впадины образовались из-за выбросов метана, но у этой теории есть слабые стороны.