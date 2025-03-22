Ученые выяснили, кому принадлежали останки 16000-летнего существа из пещеры

К слову, в более ранней работе специалисты исследовали рацион древних волков и собак. Они установили, что основу питания этих животных, например, на территории Аляски 12 тысяч лет назад составлял лосось. Это говорит о том, что древние люди, проживавшие в этом регионе, предпринимали попытки приручить диких зверей. Отмечается, что рацион волков, начиная с ледниковой эпохи и заканчивая современностью, был достаточно однообразным. На протяжении всего времени он, в основном, состоял из мяса наземных животных.