Ученые выяснили, кому принадлежали останки 16000-летнего существа из пещеры

Споры о том, когда и где древние охотники-собиратели смогли приручить волков, ведутся в научной среде до сих пор. Есть данные, что это случилось в эпоху верхнего палеолита.
О ранних попытках одомашнить диких животных, возможно, говорят останки из пещеры Разбойничья на Алтае и около памятника Гойет в Бельгии. Обнаруженным там костям около 36−34 тысяч лет. Однако «статус находок спорный». Не исключено, что это волки.
К самым ранним собакам, что уже не вызывает сомнений, относят ряд останков из Европы. Им около 19 тысяч лет назад. К ним относится и находка из северной части Испании, где ученые раскопали кость домашней собаки (это показал анализ древней ДНК), умершей 17 тысяч лет назад.
Учитывая такое положение дел, исследователей сильно заинтересовал скелет «потенциально очень древней собаки», случайно обнаруженный спелеологами во французской пещере Бом-Трокад в 2021 году.
Судя по изученным останкам, особь жила после окончания максимума последнего оледенения и умерла около 16−15,3 тысячи лет назад. В тот период, когда на этих землях развернули свою деятельность охотники-собиратели мадленской культуры.
«Выяснилось, что кости принадлежали взрослому животному трех-четырех лет. Его вес составлял 26 килограммов, а высота в холке достигала примерно 62 сантиметров. Возможно, это была самка. При жизни она получила несколько травм», — отметили исследователи.
Скорее всего, повреждения (на это указывали сросшиеся переломы позвонков и нескольких ребер, а также следы ранения на лопатке) нанес человек.
Измерение найденных частей скелета, включая череп, показало, что существо было больше похоже на собаку, нежели на волка. В результате пришли к заключению, что в пещере находилась с очень высокой вероятностью когда-то одомашненная особь.
«Если это так, то находка представляет собой одни из древнейших останков собаки, обнаруженных в Европе. Как животное попало в пещеру — вопрос. Возможно, оно забралось туда самостоятельно, или же его принесли люди», — предположили археологи, добавив, что не нашли подтверждений тому, что собаку бросил в пещере какой-нибудь хищник.
Удалось выяснить, что туша лежала на земле до тех пор, пока не была «погребена» в результате естественного осадконакопления. Очевидно, это не намеренное захоронение, сделанное людьми.
К слову, в более ранней работе специалисты исследовали рацион древних волков и собак. Они установили, что основу питания этих животных, например, на территории Аляски 12 тысяч лет назад составлял лосось. Это говорит о том, что древние люди, проживавшие в этом регионе, предпринимали попытки приручить диких зверей. Отмечается, что рацион волков, начиная с ледниковой эпохи и заканчивая современностью, был достаточно однообразным. На протяжении всего времени он, в основном, состоял из мяса наземных животных.
В целом нет сомнений, что современные собаки являются потомками волков, живших в Евразии. В Америке эти животные, по всей видимости, появились или вместе с первопроходцами, которые переселились из Сибири еще в ледниковую эпоху, или же в результате последующих контактов с населением Азии.