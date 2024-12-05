Ученые выяснили, когда собаки стали лучшими друзьями человека

В районе, расположенном в 70 милях от города Фэрбенкс археологи нашли кость, которая принадлежала собаке, жившей 12 тысяч лет назад, в конце ледникового периода. Анализ показал, что на ней сохранились следы белков лосося. Это свидетельствует о том, что собаки питались рыбой, которую ловили люди, так как дикие псы на нее не охотятся.