Ученые выяснили, какой вулкан изменил климат на Земле в 1831 году: он находится на Курилах

Похожая катастрофа разразилась где-то в Северном полушарии в 1831 году, но установить ее «виновника» до сих пор не удавалось. В пользу версии об извержении говорили сохранившиеся записи о похолодании, неурожаях и голоде, а также следы выпавшего пепла, однако никаких свидетельств очевидцев история не сохранила. Долгое время ученые возлагали ответственность на филиппинский вулкан Бабуян-Кларо, однако в 2018 году ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что в 1831-м этот вулкан точно не извергался.