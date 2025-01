Ученые выяснили, какой вулкан изменил климат на Земле в 1831 году: он находится на Курилах

Группа вулканологов из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии при участии коллег из России, Японии и других стран выяснила, что причиной масштабных климатических изменений на Земле, зафиксированных в 1831—1833 гг. стало мощное извержение вулкана Заварицкого на острове Симушир Большой Курильской гряды. Статья с подробным описанием этого исследования была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.