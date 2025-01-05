Ученые выяснили, какой вулкан изменил климат на Земле в 1831 году: он находится на Курилах

Группа вулканологов из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии при участии коллег из России, Японии и других стран выяснила, что причиной масштабных климатических изменений на Земле, зафиксированных в 1831—1833 гг. стало мощное извержение вулкана Заварицкого на острове Симушир Большой Курильской гряды. Статья с подробным описанием этого исследования была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Мощные извержения вулканов в разных уголках планеты, неоднократно становились причиной глобальных изменений климата — выброшенные в атмосферу пепел и газы отражали лучи Солнца, что приводило к длительным похолоданиям и увеличению объемов осадков. Например, из-за извержения вулкана Тамбора в Индонезии в 1815-м в мире случился «год без лета» — так прозвали страшный и холодный 1816-й.
Похожая катастрофа разразилась где-то в Северном полушарии в 1831 году, но установить ее «виновника» до сих пор не удавалось. В пользу версии об извержении говорили сохранившиеся записи о похолодании, неурожаях и голоде, а также следы выпавшего пепла, однако никаких свидетельств очевидцев история не сохранила. Долгое время ученые возлагали ответственность на филиппинский вулкан Бабуян-Кларо, однако в 2018 году ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что в 1831-м этот вулкан точно не извергался.
Раскрыть почти 200-летнюю загадку взялись вулканологи из Сент-Эндрюсского университета во главе с Уильямом Хатчинсоном. Главными «уликами» для них стали образцы серы и пепла добытые из ледников Гренландии. Их датировка подтвердила факт мощного извержения в 1831 году, а затем ученые стали сравнивать пепел из Гренландии с пеплом из «главных подозреваемых», среди которых были вулканы Курильских островов. Наконец, сравнительный анализ показал полное совпадение с пеплом из вулкана Заварицкого.
«Поиски заняли много времени и потребовали тесного сотрудничества с коллегами из Японии и России, которые отправляли нам образцы, собранные в этих отдаленных вулканах десятки лет назад. Когда в лаборатории мы зафиксировали совпадение образцов пепла, настал подходящий момент, чтобы воскликнуть “Эврика!”. После этого я долгое время изучал местные источники, чтобы датировать курильское извержение и оценить его масштабы».
Вулкан Заварицкого получил свое современное название в честь академика Александра Заварицкого, советского геолога и петрографа. Он расположен на необитаемом и по сей день острове Симушир, который относится к средней группе островов Большой Курильской гряды и входит в состав Сахалинской области России. Неудивительно, что почти два века назад извержение вулкана на Симушире осталось незамеченным.
По мнению исследователей, самая молодая кальдера вулкана Заварицкого, которую заполняет озеро Бирюзовое, образовалась именно в результате извержения 1831 года. Объемов выброшенных тогда в атмосферу пепла и газов хватило, чтобы средняя температура на Земле временно снизилась почти на 1 — это сопоставимо с последствиями извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году.
Хатчинсон и его коллеги отмечают, что в мире и сегодня хватает вулканов, расположенных в безлюдных и труднодоступных местах, что затрудняет постоянное наблюдение за ними и не позволяет прогнозировать извержения глобального масштаба. Перед лицом такой угрозы ученым и мировому сообществу следует разработать план реагирования на катастрофы, подобные извержению 1831 года.