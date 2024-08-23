Ученые выяснили, какой на самом деле была загадочная птица додо

В ходе нового исследования ученые под руководством доктора Нила Гостлинга изучили научную литературу за последние 400 лет, пишет IFLScience. Исследователи обнаружили беспорядок в номенклатуре додо. Оказалось, что птицы были названы после того, как вымерли, но до того, как были приняты соглашения об их именах. При этом представители вида быстро сокращались, а в коллекциях естественной истории было чрезвычайно мало свидетельств о них. Вместе с тем в мире попросту не существовало типовых образцов, то есть точки отсчета. В связи с этим некоторые эксперты и вовсе считали этот вид мифическим.