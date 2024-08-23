Ученые выяснили, какой на самом деле была загадочная птица додо

Додо — самое известное вымершее животное, обитавшее на острове Маврикий. Об этом существе написано много, но, несмотря на это, оно все еще остается плохо изученным. Этот вид вымерших нелетающих птиц долгое время был предметом множества мифов и заблуждений.
В ходе нового исследования ученые под руководством доктора Нила Гостлинга изучили научную литературу за последние 400 лет, пишет IFLScience. Исследователи обнаружили беспорядок в номенклатуре додо. Оказалось, что птицы были названы после того, как вымерли, но до того, как были приняты соглашения об их именах. При этом представители вида быстро сокращались, а в коллекциях естественной истории было чрезвычайно мало свидетельств о них. Вместе с тем в мире попросту не существовало типовых образцов, то есть точки отсчета. В связи с этим некоторые эксперты и вовсе считали этот вид мифическим.
Все это значительно усложнило классификацию вида. Долгие годы ученые считали, что существует сразу несколько видов додо. В конце концов они остановились на одном, Raphus cucullatus. По словам Гостлинга, эта путаница стала причиной ошибочных идентификаций, существовавших столетия после вымирания додо. Были предложены такие виды, как назарянский додо, белый додо и белый пастушок. При этом ни одно из этих существ на самом деле не существовало, как показывает новая работа ученых.
В ходе нее эксперты проштудировали литературу о додо и пастушке, начиная с 1598 года. Также эксперты исследовали образцы, хранящиеся по всей Великобритании, включая единственную сохранившуюся мягкую ткань додо в Оксфордском музее.
Выяснилось, что обе птицы были членами семейства колумбид (голубиных и горлиц), а также образовывали субклад внутри него. Этот клад, объединяющий додо и солитера (Pezophaps solitaria, дронт-отшельник, вымершая нелетающая птица семейства голубиных), даже получил новое название во избежание дальнейшей путаницы в номенклатуре — Raphina. Таким образом, загадочная птица все время была всего лишь одним видом, а не многими, как считалось ранее.
Ранее мы писали о других необычных птицах — китоглавах. Они похожи на вымерших додо и выглядят, словно готовы атаковать.