Ученые выяснили, какие звуки издают киты

Исследователи опубликовали всеобъемлющий звуковой обзор синего кита в Антарктике: он охватывает почти 3900 часов звука, собранных за 15 лет, и фокусируется на трех различных типах, которые воспроизводили эти увлекательные существа.
Он также является исчезающим видом, который обитает в отдаленных водах, из-за чего следить за представителями вида бывает довольно нелегко.
Но с этой задачей могут справиться акустические устройства, которые называются sonobuoys. Это специальные буи, которые могут уловить звуки, издаваемые антарктическими синими китами, и выявить их местоположение для дальнейшего изучения.
Этот анализ представляет собой самую современную циркумполярную информацию о распределении этих редко видимых и неуловимых животных, на которых охотились до грани вымирания во время промышленного китобойного промысла. Такой способ помогает слышать этих китов, обнаруживать их, делать фотографии особей и даже собирать небольшие биопсии их кожи и жира для дальнейшего изучения.
Что насчет звуков, которые издают киты? Команда исследователей зарегистрировала три громких и низкочастотных вызова, сделанных синими китами: Z-вызов, воспроизводимый только самцами, и вызов Unit-A, который является составляющей Z-вызова. Третьим вызовом оказался «социальный» вызов, известный как D-вызов, который производится всеми популяциями синих китов: как самцами, так и самками.
Unit-A оказался наиболее широко распространенным звуком, который удалось уловить с помощью буев по всей Антарктике и субантарктике. При этом D-вызовы были распространены в начале летнего сезона, когда у китов происходит кормление, а Unit-A и Z-вызовы чуть позднее — летом и в начале осени.
Изучение моделей этих звуков поможет отследить популяции китов с течением времени.
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