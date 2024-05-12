Ученые выяснили, какие звуки издают киты

Этот анализ представляет собой самую современную циркумполярную информацию о распределении этих редко видимых и неуловимых животных, на которых охотились до грани вымирания во время промышленного китобойного промысла. Такой способ помогает слышать этих китов, обнаруживать их, делать фотографии особей и даже собирать небольшие биопсии их кожи и жира для дальнейшего изучения.