Ученые выяснили, какие женщины наиболее одиноки и несчастны

Опрос молодых добровольцев женского пола (в возрасте от 18 до 40 лет) показал, что только 12% женщин с либеральными взглядами полностью удовлетворены своей жизнью. Более того, они в три раза чаще чувствуют себя одинокими, чем женщины с консервативными взглядами.