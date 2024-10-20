Ученые выяснили, какие мужчины хуже всего относятся к женщинам

Это указывает на то, что обе крайности спектра самооценки привлекательности могут способствовать негативному отношению к женщинам, хотя основные мотивы могут различаться. Например, мужчины с высокой самооценкой привлекательности могут проявлять нарциссические тенденции, в то время как мужчины, которые считают себя непривлекательными, могут выносить свои разочарования наружу, что приводит к враждебности по отношению к женщинам.