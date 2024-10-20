Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, какие мужчины хуже всего относятся к женщинам

Норвежские ученые из Бергенского университета оценили факторы, влияющие на негативное отношение мужчин к женщинам.

Исследование опубликовано в научном издании Scandinavian Journal of Psychology (SJP).

Специалисты опросили 473 не состоящих в отношениях мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Участники ответили на вопросы для определения самооценки привлекательности, чувствительности к отвержению, степени одиночества, политических взглядов, зависимостей и восприятия женщин.

Результаты показали, что наиболее враждебны по отношению к противоположному полу оказались мужчины, считающие себя как очень привлекательными и очень непривлекательными.

Это указывает на то, что обе крайности спектра самооценки привлекательности могут способствовать негативному отношению к женщинам, хотя основные мотивы могут различаться. Например, мужчины с высокой самооценкой привлекательности могут проявлять нарциссические тенденции, в то время как мужчины, которые считают себя непривлекательными, могут выносить свои разочарования наружу, что приводит к враждебности по отношению к женщинам.

Кроме того, агрессию к женщинам часто испытывают сторонники авторитарных убеждений, предусматривающих строгую социальную иерархию.

Исследование также выявило некоторую связь между игровой зависимостью у мужчин и склонностью к женоненавистничеству.