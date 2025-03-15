Ученые выяснили, какие люди менее избирательны в выборе партнера для романтических отношений

Во всех четырех экспериментах люди с низкой НЯС оказывались менее избирательными при оценке партнеров, особенно если профиль демонстрировал умеренную или низкую схожесть. Те, у кого ясность самовосприятия была высокой, более избирательно относились к потенциальным партнерам, проявляя чёткое предпочтение к высокосовместимым профилям и чаще отвергая менее совместимых кандидатов. При этом уровень НЯС не влиял на восприятие высокосовместимых партнеров — как люди с высокой, так и с низкой НЯС оценивали их положительно.