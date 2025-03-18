Ученые выяснили, какие кошки могут работать животными-терапевтами

«Существует мнение, что кошки не подходят для такой работы, но наше исследование показывает, что некоторые из них могут преуспеть в этой роли. Кошки-терапевты демонстрируют те же качества, что и собаки: например, готовность взаимодействовать с людьми», — отметила соавтор исследования, профессор Патрисия Пендри.