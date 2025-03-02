Ученые выяснили, какие дети хуже справляются с математикой

В исследовании приняли участие 126 родителей и их дети в возрасте от трех до пяти лет. На первом этапе математические способности последних оценили с помощью простых тестов. После этого родителей участников попросили рассказать о собственных навыках счета и уточнить, испытывают ли они «математическую тревожность» при необходимости производить какие-либо вычисления.