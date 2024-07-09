Ученые выяснили, какая нация выше всех в мире

Большую часть истории человечества рост людей оставался неизменным. До XIX века средний рост людей в Европе составлял от 165 до 170 см, но за последние 200 лет это изменилось. Люди во многих европейских странах стали существенно выше — кое-где средний показатель роста населения увеличился на 15 сантиметров.
Существеннее всего «выросли» голландцы — средний рост жителя Нидерландов в 1810 году составлял 166 см, а в 2024 — 184 см, то есть 18 сантиметров за 200 лет. Сейчас голландцы считаются самой высокой нацией в мире.
Все дело в уровне жизни
Конечно, на рост влияют гены родителей, но одна эволюция меняет виды гораздо медленнее, так что должны быть и другие факторы. Ученые-медики Бьорн Кванджер и Кристина Томпсон рассказали порталу The Conversation, что все дело в уровне жизни, который за эти 200 лет разительно вырос прежде всего как раз в европейских странах. Более качественная медицина, здоровая еда и комфортная окружающая среда привели к тому, что люди стали здоровее и выше — уверены ученые.
Рост и общее здоровье организма зависят от одних и тех же факторов, и главный из них — здоровое питание. Чтобы расти и не болеть, людям нужно правильно питаться. Болезни, стресс и тяжелый ручной труд напротив, высасывают из человека силы, отвлекают организм на другие задачи, и в результате ему уже не до роста.
Стресс и родители
Согласно недавним исследованиям, хронические болезни негативно сказывались на росте людей в XIX веке, а кратковременные заболевания в раннем возрасте напротив, помогали расти — потому что организм, победивший болезнь, укреплял свою иммунную систему и активнее защищался от болезней в будущем.
Ранняя смерть родителей, особенно матерей, тоже существенно коррелирует с низким ростом — потому что это ухудшало качество питания и было большим стрессом для ребенка. Ученые также делают печальный вывод, что из-за четкого гендерного разделения ролей в семье смерть отца в среднем не оказывала такого существенного влияния на рост детей, как смерть матери.
Большому телу нужно больше питаться
Согласно современной статистике, люди с ростом выше среднего в целом живут дольше, чем люди с ростом ниже среднего. В то же время до Второй мировой войны люди среднего и высокого роста, напротив, в среднем жили недолго. Ученые уверены, что дело в общем уровне жизни: население в целом тогда было беднее и хуже питалось — а более высокому человеку нужно больше пищи, чтобы прокормить свой организм.
Ученые также утверждают, что любой голод так же негативно сказывается на росте популяции: выживают в основном те, кто пониже. И дело не только в самом голоде: в прошлые века медицина тоже была развита хуже, и тело недоедающего человека имело ослабленный иммунитет, то есть риск умереть от болезни тоже был выше.
Каким будет рост людей в будущем?
Большая часть исследования основана на данных из прошлого, и ученые не уверены в том, насколько данная динамика сохранится. Уже сегодня статистика показывает, что современные голландские дети в среднем ниже своих родителей, хотя общее качество жизни в стране не упало. Возможно, есть и новые факторы: менее подвижный образ жизни, переедание или что-нибудь еще, о чем мы еще не знаем.
А может, дело и в загрязнении окружающей среды — эксперты уже уверены, что плохая экология негативно влияет не репродуктивные способности человека. Об этом — отдельный материал.
Георгий Мазуркевич