Ученые выяснили, какая нация выше всех в мире

Конечно, на рост влияют гены родителей, но одна эволюция меняет виды гораздо медленнее, так что должны быть и другие факторы. Ученые-медики Бьорн Кванджер и Кристина Томпсон рассказали порталу The Conversation, что все дело в уровне жизни, который за эти 200 лет разительно вырос прежде всего как раз в европейских странах. Более качественная медицина, здоровая еда и комфортная окружающая среда привели к тому, что люди стали здоровее и выше — уверены ученые.