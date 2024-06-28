Ученые выяснили, как жизнь рядом с парком влияет на артерии

Взаимосвязь между посещениями парков и артериями проследили ученые из Северо-Западного университета в США. Они провели эксперимент с 2960 мужчинами и женщинами, средний возраст которых составил 50 лет. За их образом жизни и здоровьем исследователи наблюдали 25 лет. В районах, где жили участники, ученые учитывали процентное покрытие водных и зеленых зон, а также расстояние до ближайшей реки и крупного парка.