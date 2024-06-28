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Ученые выяснили, как жизнь рядом с парком влияет на артерии

Показатели людей поражают.

Источник: Аргументы и факты

Жизнь около парков, скверов и водоемов, а также частое посещение этих зон снижает кальцификацию коронарных артерий (ККА) в среднем возрасте. Это накопление кальция в бляшках, которые находятся в стенках коронарных артерий. Оно может быть признаком ранней стадии ишемической болезни сердца, которая способна привести к сердечному приступу.

Взаимосвязь между посещениями парков и артериями проследили ученые из Северо-Западного университета в США. Они провели эксперимент с 2960 мужчинами и женщинами, средний возраст которых составил 50 лет. За их образом жизни и здоровьем исследователи наблюдали 25 лет. В районах, где жили участники, ученые учитывали процентное покрытие водных и зеленых зон, а также расстояние до ближайшей реки и крупного парка.

Наличие ККА измеряли с помощью компьютерной томографии, когда добровольцам было около 50 лет. Оказалось, что у тех, кто жил в районах с большим количеством зеленых зон или водоемов, риск развития кальцификации был ниже, чем у остальных участников.

Это объясняется несколькими факторами. Так, в зеленых и водных зонах удобнее заниматься физическими упражнениями, эти территории снижают стресс и восстанавливают (отсюда — улучшение метаболического и сердечно-сосудистого здоровья). Также парки и водоемы предоставляют возможности для социального взаимодействия. Кроме того, пребывание в зеленых и водных зонах укрепляет иммунитет, снижает хроническое воспаление и замедляет биологическое старение.

Авторы подчеркивают, что им нужны новые исследования, чтобы полностью понять роль городских природных сред в поддержании здоровья человека.

Напомним, на артерии негативно влияет плохой сон. При этом достаточное количество часов пребывания в царстве Морфея продлевает жизнь на 25 лет.

Айгуль Сабитова