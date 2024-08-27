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Ученые выяснили, как женщинам перестать видеть соперниц в других

Образ пацанки сглаживает негативное восприятие.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Buena Vista Pictures

К дружбе людей разного пола обычно относятся с недоверием, так как подразумевают, что в таких отношениях есть романтический подтекст. Прошлые исследования показали, что женщин, дружащих с мужчинами, их сверстницы нередко считают недостаточно благонадежными и сексуально распущенными. Это может вести к социальной агрессии и отторжению со стороны других женщин.

Психологи из США предположили, что на неприязнь одних женщин к другим может повлиять гендерная экспрессия или самовыражение таких женщин — то есть то, насколько женственно или мужеподобно они выглядят.

Ученые провели три эксперимента, для которых создали профили женщин в социальных сетях.

В первой серии тестов акцент в таких профилях сделали на хобби и карьерных планах. Например, в «мужеподобном» профиле вымышленной студентки колледжа в качестве увлечения и карьерной цели могли указать «спорт» и инженерную должность. В «женственной» версии в соответствующих пунктах фигурировали такие варианты, как «танцы» и «учительница начальных классов».

Во втором эксперименте внимание перенесли на одежду. Психологи показывали участницам исследования поддельные сообщения, где девушки писали о том, в чем они планируют пойти на какое-либо мероприятие.

На третьем этапе ученые с помощью цифровой обработки так меняли черты лица в профиле, чтобы они казались более мужеподобными или женственными.

В каждом эксперименте участницы оценивали благонадежность женского персонажа, а также мужественность и женственность. Еще один вопрос касался вероятности у испытуемых поведения, направленного на защиту партнера по романтическим отношениям. К примеру, их спрашивали: «Насколько вероятно, что вы познакомите объект со своим молодым человеком?».

На всех трех этапах участницы воспринимали женщин, которые предпочитали дружить с противоположным полом, как менее благонадежных и более сексуально свободных. Также в них видели большую угрозу для романтических отношений.

Вместе с тем второй тест с акцентом на одежде показал, что смещение гендерной экспрессии к мужеподобной все же способно смягчить негативное восприятие. Ученые отметили, что участницы считали таких женщин представительницами нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому не видели в них столь сильную угрозу для романтических отношений с мужчинами. Также они чувствовали меньшую потребность защищать своих партнеров.

Ранее психологи узнали, почему женщинам нравятся женоподобные мужчины.