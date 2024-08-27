Ученые выяснили, как женщинам перестать видеть соперниц в других

К дружбе людей разного пола обычно относятся с недоверием, так как подразумевают, что в таких отношениях есть романтический подтекст. Прошлые исследования показали, что женщин, дружащих с мужчинами, их сверстницы нередко считают недостаточно благонадежными и сексуально распущенными. Это может вести к социальной агрессии и отторжению со стороны других женщин.