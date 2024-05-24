Ученые выяснили, как в Финляндии появились кошки с окрасом салмиак

Все эти три кошки унаследовали свой окрас от обоих родителей. Были также найдены еще три кошки с той же мутацией, но с иным окрасом, которые ее унаследовали от одного из родителей. Это говорит о том, что мутация, отвечающая за окрас салмиак, рецессивная, то есть, чтобы у кошки шерсть была такого цвета, необычный окрас должен быть у обоих ее родителей, объясняют генетики.