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Ученые выяснили, как в Финляндии появились кошки с окрасом салмиак

Речь об очень редком сочетании цветов на «шубке» животного.

Источник: Ari Kankainen/Animal Genetics

В 2007 году жители общины Петяйявеси в Центральной Финляндии впервые обратили внимание на то, что в местной дикой популяции черно-белых кошек (окрас типа «смокинг», когда мордочка, грудь, живот и кончики лапок белые, а все остальное — черное) начали появляться котята с необычным окрасом: на черных участках шерсти каждая шерстинка остается черной только у основания, а чем ближе к концу, тем она светлее, пока не становится полностью бесцветной (белой).

Со временем кошки с таким уникальным окрасом приобрели популярность и стали домашними. Группа генетиков из Финляндии, Великобритании и США, дала кошачьему окрасу типа «светлый смокинг» официальное название — салмиак, в честь Salmiakki (соленой лакрицы, популярного финского лакомства).

Ученые, статья которых опубликована в журнале Animal Genetics, решили выяснить, что за генетическая мутация ответственна за появление окраса салмиак. Для этого были полностью расшифрованы геномы двух котов.

В результате мутация была обнаружена на участке генома вблизи гена KIT, который, как прежде было установлено, связан с несколькими типами белого окраса у домашних кошек. Чтобы подтвердить свое открытие, исследователи изучили геномы еще 180 домашних кошек и нашли тот же генетический вариант у трех из них с окрасом салмиак.

Все эти три кошки унаследовали свой окрас от обоих родителей. Были также найдены еще три кошки с той же мутацией, но с иным окрасом, которые ее унаследовали от одного из родителей. Это говорит о том, что мутация, отвечающая за окрас салмиак, рецессивная, то есть, чтобы у кошки шерсть была такого цвета, необычный окрас должен быть у обоих ее родителей, объясняют генетики.

Если вас всегда интересовало, почему так много двухцветных котиков с белыми лапами, а с черными — очень мало, то вам сюда.