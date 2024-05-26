Ученые выяснили, как уникальные бактерии человека помогают в поимке преступников

В основе процесса поимки преступника лежит «принцип обмена», сформулированный французским криминологом Эдмондом Локаром в начале 1900-х годов. Этот принцип означает, что каждый контакт человека с чем-либо оставляет на этом предмете след. Таким образом, передача материалов между двумя людьми, причастными к преступлению (жертвой, преступником, объектами, окружающей средой) является основой для реконструкции событий.
Но наука шагнула дальше. В одном из последних исследований ученые выяснили, как популяция бактерий на коже человека оставляет следы на одежде, которую он носит, и как эти следы остаются на ткани в течение нескольких месяцев и могут быть использованы для идентификации владельца.
Клетки кожи, волосы и биологические жидкости часто помогают раскрыть преступление. Но уникальное сообщество микроорганизмов на теле человека и внутри него тоже играют важную роль в поимке преступника. Эти микробы специфичны для разных частей тела, могут оставлять следы на предметах в течение длительного периода времени, а также передаваться другим людям.
Ученые провели эксперимент: два человека носили хлопковые футболки на протяжении 24 часов. Затем одежду забрали и поместили в одно место на срок до шести месяцев. Образцы как ношеных, так и неношеных футболок ученые брали на протяжении всего процесса исследования, затем замороженный материал был отправлен на экспертизу для извлечения микробной ДНК.
Кроме того, ученым удалось различить, какие вещи использовались человеком, а какие нет. Также стало понятно, что следы микробиома оставались на ношеной одежде до 180 дней и что бактерии могут переходить с используемых предметов на неиспользуемые.