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Ученые выяснили, как уникальные бактерии человека помогают в поимке преступников

Следователи для анализа используют не только частицы кожи, но и уникальные микробы человека.

Источник: Freepik

В основе процесса поимки преступника лежит «принцип обмена», сформулированный французским криминологом Эдмондом Локаром в начале 1900-х годов. Этот принцип означает, что каждый контакт человека с чем-либо оставляет на этом предмете след. Таким образом, передача материалов между двумя людьми, причастными к преступлению (жертвой, преступником, объектами, окружающей средой) является основой для реконструкции событий.

Но наука шагнула дальше. В одном из последних исследований ученые выяснили, как популяция бактерий на коже человека оставляет следы на одежде, которую он носит, и как эти следы остаются на ткани в течение нескольких месяцев и могут быть использованы для идентификации владельца.

Клетки кожи, волосы и биологические жидкости часто помогают раскрыть преступление. Но уникальное сообщество микроорганизмов на теле человека и внутри него тоже играют важную роль в поимке преступника. Эти микробы специфичны для разных частей тела, могут оставлять следы на предметах в течение длительного периода времени, а также передаваться другим людям.

Ученые провели эксперимент: два человека носили хлопковые футболки на протяжении 24 часов. Затем одежду забрали и поместили в одно место на срок до шести месяцев. Образцы как ношеных, так и неношеных футболок ученые брали на протяжении всего процесса исследования, затем замороженный материал был отправлен на экспертизу для извлечения микробной ДНК.

Результаты показали, что каждый из испытуемых перенес различные узнаваемые микробы на одежду, которую они носили.

Кроме того, ученым удалось различить, какие вещи использовались человеком, а какие нет. Также стало понятно, что следы микробиома оставались на ношеной одежде до 180 дней и что бактерии могут переходить с используемых предметов на неиспользуемые.