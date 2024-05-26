Ученые выяснили, как уникальные бактерии человека помогают в поимке преступников

Но наука шагнула дальше. В одном из последних исследований ученые выяснили, как популяция бактерий на коже человека оставляет следы на одежде, которую он носит, и как эти следы остаются на ткани в течение нескольких месяцев и могут быть использованы для идентификации владельца.