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Ученые выяснили, как улучшить обмен веществ в пожилом возрасте

Ограничение употребления определенного витамина помогает стабилизировать обмен веществ.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение объема потребления фолатов, или фолиевой кислоты, в пожилом возрасте улучшает обмен веществ и замедляет старение. Это показали эксперименты на мышах, пишет научный журнал Life Science Alliance. Также фолаты, нужные для развития клеток, помогают бороться с врожденными дефектами.

Исследование провели ученые из Техасского института A&M. Они выяснили, что при снижении объемов фолиевой кислоты метаболизм становится гибким, но тормозится создание новых клеток.

При таком ограничении у мышей дольше не появлялась седина, чем у грызунов из контрольной группы. Исследователи пришли к выводу, что улучшение обменных веществ стимулирует более здоровое старение.

Эксперты напомнили, что сейчас многие принимают добавки с фолиевой кислотой. Теперь они могут стать менее популярными.

Ранее исследователи рассказали, есть ли смысл принимать мультивитаминные комплексы.

Айгуль Сабитов