Ученые выяснили, как улучшить обмен веществ в пожилом возрасте

Ограничение объема потребления фолатов, или фолиевой кислоты, в пожилом возрасте улучшает обмен веществ и замедляет старение. Это показали эксперименты на мышах, пишет научный журнал Life Science Alliance. Также фолаты, нужные для развития клеток, помогают бороться с врожденными дефектами.
Исследование провели ученые из Техасского института A&M. Они выяснили, что при снижении объемов фолиевой кислоты метаболизм становится гибким, но тормозится создание новых клеток.
При таком ограничении у мышей дольше не появлялась седина, чем у грызунов из контрольной группы. Исследователи пришли к выводу, что улучшение обменных веществ стимулирует более здоровое старение.
Эксперты напомнили, что сейчас многие принимают добавки с фолиевой кислотой. Теперь они могут стать менее популярными.
Ранее исследователи рассказали, есть ли смысл принимать мультивитаминные комплексы.
Айгуль Сабитов