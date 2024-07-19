Ученые выяснили, как собаки научились понимать человеческие эмоции

Способность собак чувствовать эмоции людей является результатом многовековой совместной жизни с человеком. К такому выводу пришли ученые на основании нового исследования, в котором сравнивались реакции собак и домашних свиней на звуки человеческого плача и стона. Результаты публикует Nature со ссылкой на Animal Behaviour.
Ученые давно заметили, что животные прислушиваются к эмоциональному состоянию людей. Например, лошади больше реагируют на человеческое ворчание, чем на смех. А свиньи сильнее диких кабанов реагируют на звуки, издаваемые людьми. Однако оставалось неясным, действительно ли животные «понимают» эмоции людей или просто реагируют на необычные звуки.
Для проверки гипотезы о том, что животные могут интерпретировать человеческие эмоции, исследователи сравнили реакцию собак (Canis familiaris) и домашних свиней (Sus scrofa domesticus) на стресс, вызванный человеческими звуками. Собаки и свиньи — животные, которые многие века живут рядом с людьми. Ученые предположили, что если эмоциональное «заражение» можно объяснить только близостью к людям, то домашние свиньи должны реагировать на человека так же, как собаки.
Исследователи попросили владельцев собак и свиней по всему миру включать звуки плача и жужжания и записывать реакцию своих животных. Затем они проанализировали проявления стрессового поведения, такие как скулеж у собак и быстрое шевеление ушами у свиней.
Как и ожидалось, собаки очень хорошо улавливали эмоциональное содержание человеческих звуков. Паула Перес Фрага, исследователь поведения животных из Будапештского университета, сообщила, что собаки впадали в стресс, услышав плач, в то время как стон их практически не беспокоил.
Свиньи, в свою очередь, действительно показывали небольшую реакцию на звуки плача, но жужжание вызывало у них гораздо больший стресс. Наталья Альбукерке, когнитивный этолог из Университета Сан-Паулу, объяснила, что свиньи могут не воспринимать плач как негативную эмоцию, а жужжание может быть для них «очень странным» и вызывать замешательство.
Полученные данные свидетельствуют о том, что собаки умеют различать эмоции и сопереживать человеку. Они намного более сильно воспринимают человеческие чувства, выработав это умение за долгие века жизни бок о бок с человеком. В свою очередь, свиньи лишь реагируют на негативные и раздражающие звуки.
Исследование открывает новые перспективы для понимания эволюции домашних животных и их способности к эмоциональному взаимодействию с людьми. В будущем планируется провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как различные виды животных воспринимают и реагируют на человеческие эмоции.
Ранее британские ученые выяснили, что кошки устанавливают правила в играх с людьми. Ученые провели опрос 924 хозяев 1154 кошек. Питомцы респондентов «играли в мячик» (to play fetch) — приносили различные предметы человеку. Оказалось, что для большинства кошек (94%) подобные игры — инстинктивное поведение, то есть не было усвоено в результате обучения ни со стороны человека, ни со стороны других животных. При этом некоторые кошки могли найти только один вид предметов, у них был любимый человек, с которым они играли, или они были готовы «поиграть в мячик» только в определенное время суток.