Ученые выяснили, как собаки научились понимать человеческие эмоции

Ранее британские ученые выяснили, что кошки устанавливают правила в играх с людьми. Ученые провели опрос 924 хозяев 1154 кошек. Питомцы респондентов «играли в мячик» (to play fetch) — приносили различные предметы человеку. Оказалось, что для большинства кошек (94%) подобные игры — инстинктивное поведение, то есть не было усвоено в результате обучения ни со стороны человека, ни со стороны других животных. При этом некоторые кошки могли найти только один вид предметов, у них был любимый человек, с которым они играли, или они были готовы «поиграть в мячик» только в определенное время суток.