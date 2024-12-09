Ученые выяснили, как родной язык отражается в генах

Исследователи изучили данные о 130 популяциях со всего мира и обнаружили, что традиции могут влиять на то, как языки и гены передаются между поколениями. В частности, в некоторых регионах Африки, где дети чаще растут в окружении семьи матери, их язык сильнее связан с генами, передающимися по материнской линии. Однако глобального закона для всех регионов не существует — многое зависит от местных особенностей.