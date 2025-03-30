Ученые выяснили, как организм защищается от самоуничтожения

Исследователи пришли к такому выводу, анализируя, как раковые опухоли уклоняются от атак иммунной системы с помощью суперкомпьютера Expanse. Эксперименты показали, что CD4+ Т-клетки — важные регуляторы иммунного ответа — слабо реагируют на «подозрительные» аутоантигены. Так называют белки или комплексы белков, которые естественным образом присутствуют в организме, но могут быть распознаны иммунной системой как чужеродные. Так происходит из-за двух ключевых факторов.