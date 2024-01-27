Ученые выяснили, как накормить выживших в ядерной войне землян водорослями

Подобный кризис может наступить в результате глобальной ядерной войны, отметили авторы исследования из Кентерберийского университета в Великобритании и других стран. Их работа опубликована в научном журнале Earth’s Future (EF).

Морские водоросли богаты питательными веществами и обеспечивают средства к существованию прибрежным общинам во многих странах с низким уровнем дохода.

«Инвестиции в строительство ферм по выращиванию морских водорослей могут предотвратить глобальный голод в сценариях резкого сокращения солнечного света, потенциально предотвращая значительное количество человеческих потерь от нехватки провизии», — отметил один из авторов статьи Дэвид Денкенбергер.

Исследователи построили модель на основе красных морских водорослей Gracilaria tikvahiae. Используя имеющиеся данные о климате ядерной зимы, они смоделировали развитие этих растений после катаклизма.

По мнению авторов, в случае обмена ударами тысяч ядерных боеголовок, в атмосферу может быть выброшено около 150 млн тонн сажи, блокирующих солнечный свет на годы. Но оставшегося света будет достаточно для фотосинтеза морских водорослей даже при наличии черного углерода в воздухе.

При оптимальной площади для производства и приготовления морские водоросли могут удовлетворить 45% мирового спроса на продовольствие всего за девять месяцев интенсификации производства.

Однако исследователи также отметили, что блюда из водорослей не могу составлять более 15% рациона из-за высокого содержания йода.

Помимо сценария тотальной ядерной войны, ученые назвали водоросли жизнеспособным дополнением к глобальной продовольственной безопасности в мирное время, а также в случае ограниченных ядерных конфликтов или извержений вулканов.