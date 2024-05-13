Ученые выяснили, как надо вести себя, чтобы понравиться новым знакомым

Люди тратят много энергии на то, чтобы обрести социальное признание, и у этого есть причины. Те, кто любит и ценит нас, с большей вероятностью предложат помощь, похвалят и окажут поддержку в плохие времена. Социальное положение — это своего рода эволюционный страховой полис, который защищает человека от всевозможных видов риска. Поэтому совсем неудивительно, что психологи уже давно интересуются вопросами межличностных отношений и социальной успешности.
Психологические исследования уже давно показали: чтобы произвести приятное впечатление, нужно быть активным и общительным (или расположенным и компетентным). При общении люди смотрят на то, насколько компетентным или могущественным является человек, и насколько он дружелюбен и заслуживает доверия. С эволюционной точки зрения, способность отличать друга от врага и компетентного от некомпетентного имеют решающее значение для выживания.
Недавнее исследование немецких психологов Михаэля Дафнера и Саши Краузе, опубликованное в журнале Association for Psychological Science, дает ответ на вопрос, влияет ли конкретное поведение на популярность в обществе и привязанность других людей.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 139 молодых людей. Их исследователи разделили на однополые группы от четырех до шести человек, которые ранее не были знакомы друг с другом. В каждой группе участники сначала оценили друг друга на основе фотографий и краткого описания при представлении. Затем испытуемые пообщались один на один с другими участниками, после чего респонденты вновь дали оценку друг друга.
Все разговоры были записаны на видео, и поведение участников эксперимента оценивалось наблюдателями по нескольким критериям поведения:
- ведущее,
- доминирующее,
- уверенное,
- хвастливое,
- вежливое,
- доброжелательное,
- теплое,
- дружелюбное.
Результаты показали, что такие черты, как вежливость, доброжелательность и теплота в общении, значительно повлияли на популярность среди других людей. Однако уверенное, хвастливое и доминирующее поведение все же может производить положительное впечатление на окружающих. Но, по мнению ученых, тепло и дружелюбие — абсолютные лидеры личностных качеств, которые оценят большинство людей.