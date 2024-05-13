Ученые выяснили, как надо вести себя, чтобы понравиться новым знакомым

Люди тратят много энергии на то, чтобы обрести социальное признание, и у этого есть причины. Те, кто любит и ценит нас, с большей вероятностью предложат помощь, похвалят и окажут поддержку в плохие времена. Социальное положение — это своего рода эволюционный страховой полис, который защищает человека от всевозможных видов риска. Поэтому совсем неудивительно, что психологи уже давно интересуются вопросами межличностных отношений и социальной успешности.