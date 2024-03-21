Ученые выяснили, как мох выживает в суровых условиях Антарктиды

Мох, встречающийся обычно в лесах на камнях и деревьях, выживает и в суровых условиях Антарктиды. Специалисты называют его «растительным супергероем». Он колонизирует отдельные части континента, образуя зеленые подушки или даже насыпи на голой земле.
Мхи обладают высокой выносливостью, поэтому они могут переносить сильный холод, длительную сухость, мощное воздействие ультрафиолета и продолжительную зимнюю темноту. Для того, чтобы выжить под слоем снега, растение использует свой так называемый внутренний антифриз, чтобы предотвратить обледенение клеток.
Во время вегетационного периода — времени, когда растение растет и размножается, — мох оттаивает и словно губка впитывает воду, возвращаясь к жизни.
Растение может жить под ледниками веками. Так, в 2014 году ученые из Великобритании обнаружили в Антарктиде мох, возраст которого составил 1530 лет. Тогда он оказался в плену льда, но вернулся к жизни после таяния покрова.
В суровых климатических условиях могут выживать и микроорганизмы. Ученые рассказали, какие патогенные для человека бактерии смогут обитать на Марсе.
Анна Морозова